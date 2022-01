Dokumentarna oddaja Kdo je napisal Sveto pismo nocoj ob 20.05 na TV SLO 2 RTV Slovenija Biblija velja za najbolj brano in prodajano knjigo vseh časov. Njena Stara zaveza je temelj judaizma kot tudi krščanstva in islama. Znanstveniki jih še naprej preučujejo in skušajo razvozlati, kdo in v kakšnih okoliščinah je napisal Sveto pismo.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor

Milan Kučan

Mladen Rudonja