Đokovića nastanili v hotel s 46 migranti: To je sramota SiOL.net "To je sramota. Deportacija. Vsi moramo iti na ulice in ga pričakati," je povedal ogorčen Srdjan Đoković, potem ko so njegovemu sinu, Novaku Đokoviću, zavrnili vizo za vstop v Avstralijo in posledično igranje na OP Avstralije, turnirju za grand slam.

Sorodno





















Oglasi