Tako je Simon Vadnjal proslavil prvi rojstni dan dojenčice Bele Zadovoljna.si Začetek leta je čas novih začetkov, obračunov s preteklostjo ter načrtov za prihodnost in prav o tem je razmišljal priljubljeni televizijski novinar in glasbenik Simon Vadnjal, ko je pisal besedilo za novo pesem Plus minus, ki jo je v teh dneh poslal na radijske postaje, za njo pa je posnel tudi mističen videospot, posnet v čudovitem Posočju.

