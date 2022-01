Najvarnejša letalska družba v letu 2022 je Air New Zealand RTV Slovenija Spletna stran AirlineRatings. com je objavila vsakoletni seznam najvarnejših letalskih družb. Na prvem mestu je Air New Zealand, sledi Etihad Airways, med evropskimi družbami je najvišje TAP Air Portugal na petem mestu.

