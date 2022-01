Kazahstan pretresajo množični nasilni protesti, ki so se začeli zaradi zvišanja cen goriva in se v naslednjih dneh razmahnili zaradi širših političnih in gospodarskih zamer. Protestniki so vdrli v predsedniško rezidenco in pisarno župana v največjem kazahstanskem mestu in zažgali obe stavbi. V nemirih, ki Kazahstan pretresajo od 2. januarja, je bilo ubitih najmanj osem pripadnikov varnostnih sil i ...