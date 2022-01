Včeraj, 5. 1. 2022, ob 9. uri zjutraj, so bili obveščeni o požaru ostrešja stanovanjske hiše na območju Krčevine pri Vurbergu. Uprava RS za zaščito in reševanje je sporočila, da so ob 8.55 v Krčevini pri Vurbergu, občina Ptuj, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Grajena in Ptuj so dimniški požar, ki se je razširil na ostrešje stanovanjske hiše, pogasili, iznesli tleče predmete ...