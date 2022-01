V Medvodah eksplozija zaradi uhajanja plina Politikis V sredo zvečer je v kraju Golo Brdo na območju Medvod prišlo do eksplozije. Po prvih podatkih Policijske uprave Ljubljana je bil razlog za eksplozijo uhajanje plina iz plinske jeklenke v kurilnici stanovanjske hiše. Stanovalec, ki je pogasil požar, ki se je v prostoru razvil po eksploziji, se je lažje poškodoval. Po podatkih uprave za […] The post V Medvodah eksplozija zaradi uhajanja plina first ...

