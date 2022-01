Zakorakajte v novo leto motivirano in optimistično SiOL.net Decembrskega veseljačenja, pojedin in druženj je konec in zakorakali smo v novo leto. Po vsem živahnem dogajanju je januar videti precej puščoben, a ta mesec mnogi doživljajo kot idealen čas za načrtovanje aktivnosti, uresničevanje novoletnih zaobljub ter postavljanje novih ciljev. Dejstvo, da je pred nami 12 nepopisanih mesecev, pri marsikom vzbudi motivacijo in prijetne občutke.

