V največjem kazahstanskem mestu Almaty so se danes spopadli policisti in protestniki. Policija je sporočila, da je bilo več deset protestnikov ubitih, ko so poskušali vdreti v upravne stavbe v mestu, poročajo tuje tiskovne agencije. Več oklepnih vozil in več deset pripadnikov varnostih sil je davi vstopilo na glavni trg v Almatyju, kjer je na […] The post V protestih v Kazahstanu ubitih več deset ...