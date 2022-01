Nova premiera Gledališča Koper Indijc hoče v Bronx Israela Horovitza je predstava o strahu, sovraštvu in nasilju, je danes na novinarski konferenci izpostavila režiserka Renata Vidič. Predstava postavlja zrcalo družbi, zato so se z igralskim ansamblom morali pogovoriti o svojem odnosu do sveta ter pogledu na sočloveka, na nasilje in ksenofobijo.