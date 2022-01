Ukinitev okrajnih sodišč? Tako predvideva delovni osnutek novega zakona o sodiščih. RTV Slovenija Na pravosodnem ministrstvu so pripravili delovni osnutek novega zakona o sodiščih, po katerem bi med drugim do leta 2024 ukinili okrajna sodišča, v Ljubljani ustanovili dve okrožni sodišči in ustanovili specializirano kazensko sodišče.

