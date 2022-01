So v parku v Trstu našli truplo Liliane, ki je izginila 14. decembra? 24ur.com Dve črni vreči, vanju pa zavito žensko truplo. Siva jakna in očala, podobna takšnim, kot jih je nosila Liliana Resinovich. So v grmovju v parku blizu nekdanje psihiatrične bolnišnice v Trstu po več kot 20 dneh našli žensko, ki je bila pogrešana vse od 14. decembra.

