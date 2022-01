Nasmejani v novo leto Primorske novice Mercator je ob pričetku novega leta izpeljal simpatično akcijo, s katero je z nasmehom in kavo razveselil več kot 70 tisoč ljudi. Posebno pozornost je Mercator namenil tudi zaposlenim v 13 bolnišnicah, ki se zadnje leto in pol neutrudno borijo z epidemijo covida-19. Kot gesto zahvale za vse, kar delajo, so jim dostavili kavo in kavne aparate.

