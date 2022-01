Se je predstavnik policijskega PSS, ki je vozil pijan in povzročil prometno nesrečo, napil na sestan Politikis V nedeljo, 23. decembra, se je okoli 16. ure na lokaciji Brestanica Krško zgodila prometna nesreča s pobegom, ki jo naj bi povzročil policist Policijske uprave Novo mesto, predstavnik območnega Policijskega sindikata Slovenije (PSS) za Posavje, nam je zaupal vir in dodal, da naj bi šlo za vinjenega voznika. Prav tako pa nam je zaupal, […] The post Se je predstavnik policijskega PSS, ki je vozil pi ...

Sorodno

Oglasi