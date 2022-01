Smo že predolgo zaparkirani brez pravih želja? Radio Ognjišče Današnji praznik Gospodovega razglašenja ali Svetih treh kraljev nas usmerja izven naših verskih in narodnih meja. Trije modri, ki so se prišli poklonit Jezusu, so bili namreč pogani. Tako je to tudi začetek misijonskega delovanja Cerkve.



