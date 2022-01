Italijanski mafijski šef na begu 20 let, izdali so ga Googlovi zemljevidi 24ur.com Italijanska policija je v sodelovanju s španskimi oblastmi prijela 61-letnega mafijskega ubežnika, ki je bil na begu pred roko pravice kar 20 let. Našli so ga v Španiji s pomočjo Googlovih zemljevidov.

