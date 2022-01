Sistem UeNaročanje: Do termina na upravni enoti zdaj možno po spletu 24ur.com Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z upravnimi enotami pripravilo nov sistem naročanja na upravne storitve. Storitev UeNaročanje omogoča strankam izbiro termina s pomočjo klicnega centra in spletne aplikacije, trenutno pa je sistem mogoče uporabiti zgolj za upravne enote v Ljubljani, Logatcu in Litiji.

