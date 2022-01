Predlog koalicije: za 3,5 odstotka bi se uskladile le pokojnine, priznane do konca leta 2010 24ur.com V SDS, NSi in SMC so vložili dopolnilo k predlogu pokojninske novele, s katero želi poslanska skupina DeSUS doseči izredno uskladitev pokojnin v višini 3,5 odstotka. Po dopolnilu bi se za 3,5 odstotka uskladile le tiste, priznane do konca leta 2010, pokojnine, priznane leta 2011, za 1,7 odstotka, vse ostale pa za odstotek. Za en odstotek bi se uskladile tudi tudi najnižje pokojnine, zagotovljene ...

