Prvo izdajo stripa o Hulku prodali za več kot 400 tisoč evrov 24ur.com Na dražbenem portalu Comic Connect so za približno 432 tisoč evrov prodali izvod prve zgodbe o stripovskem superjunaku Hulku, ki sta jo leta 1962 izdala pisec Stan Lee in risar Jack Kirby. Lik je v njej upodobljen v izvirni sivi, in ne v značilni zeleni barvi. Po podatkih dražbenega portala je izvod prve zgodbe o Hulku dosegel najvišjo ceno doslej.

