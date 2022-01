Več kot 60.000 mladih se bo brezplačno podalo na evropsko odisejado RTV Slovenija Pobuda DiscoverEU bo med marcem 2022 in februarjem 2023 poskrbela, da se bo 60. 950 mladih, starih med 18 in 20 let, lahko z brezplačno vozovnico podalo na dogodivščino po Evropski uniji. V znamenju trajnostnega potovanja bodo večinoma potovali z vlakom.

