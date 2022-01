Najnovejši modeli X1 Carbon 10th Gen, X1 Yoga 7th Gen in X1 Nano 2nd Gen še dodatno premikajo meje brezčasne oblike ThinkPad in odličnega inženirstva. Optimizirani so za hibridno delo in strokovnjake, ki iščejo višje ravni zmogljivosti. Najnovejši prenosniki ThinkPad™ X1 prinašajo premijsko uporabniško izkušnjo objavljeno na Računalniške novice. ...