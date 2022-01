Pahor bo odlikoval Savška in Artnikovo Sportal Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo kanuista na divjih vodah Benjamina Savška in potapljačico Alenko Artnik odlikoval z zlatim redom za zasluge. Oba bosta odlikovana za "izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem," je razvidno iz ukazov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu.

Sorodno Oglasi