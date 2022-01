Iz Lendave v Gorico, da bo vzgajal nove Birse in Burgiće SiOL.net Članska ekipa Gorice po polovici prvenstva trka na vrata prve lige. Da pa bi se dokončno vrnila na pota stare slave, mora znova vzpostaviti nekoč že uspešno nogometno šolo. Zato so za vodjo mladinskega pogona v klub pripeljali Dejana Dončića, ki se tako po zgodbi v članskem nogometu s Triglavom in Nafto vrača k delu z mladimi, ki ga je tako uspešno opravljal v Domžalah.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Ljubljana

ND Gorica

Valter Birsa Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Boštjan Koritnik

Borut Pahor

Timi Zajc

Luka Dončić