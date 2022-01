Spominski park Teharje opremljen z informacijskim panojem Demokracija Piše: C. R.



Pred vhodom v Spominski park Teharje je Mestna občina Celje namestila informacijski pano, s katerim želi počastiti spomin na zamolčane žrtve povojnih pobojev. “Na pobudo Ivana Otta smo na panoju predstavili tudi žalostne usode otrok s Petrička, ki so jih v taborišču ločili od staršev,” so danes sporočili z občine. Tekstovno in grafično obsežnejše gradivo bodo po napovedih v kratkem

