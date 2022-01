ACH-jevci ekspresno do nove zmage SiOL.net Odbojkarji ACH Volleyja so v srednjeevropski ligi zabeležili še eno gladko zmago. Potem ko so v sredo premagali VKP Bratislavo, so bili tokrat v Tivoliju boljši še od drugega slovaškega predstavnika, Spartaka Myjava, ki so ga prav tako premagali s 3:0 (13, 16, 15). Danes bi morali biti na delu tudi prvaki iz Maribora, a je morala štajerska ekipa v karanteno.

