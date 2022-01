V starosti 82 let je umrl hollywoodski režiser in igralec Peter Bogdanovich Politikis Sloviti hollywoodski režiser in igralec srbskega rodu Peter Bogdanovich je danes umrl na svojem domu v Los Angelesu. Kot so po poročanju tujih medijev sporočili svojci, je 82-letni Bogdanovich umrl naravne smrti. Bogdanovich se je rodil 30. julija 1939 v newyorškem Kingstonu, njegov oče je bil srbski umetnik Borislav Bogdanovich (1899-1970). Sprva se je Bogdanovich […] The post V starosti 82 let j ...

