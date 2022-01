Igričarska legija iz Lenova je z modelnim letom 2022 temeljito prenovljena. Med novinci so zmogljiva 16-palčna prenosnika Lenovo Legion 5i Pro in Lenovo Legion 5 Pro ter stilska 15-palčna modela Lenovo Legion 5i in Lenovo Legion 5. Novi igričarski prenosniki so na voljo s sistemom Windows 11, procesorji AMD Ryzen nove generacije ali najnovejšimi procesorji Intel Core 12. generacije in najnovejšimi ...