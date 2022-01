Junak se ima za sodobnega Japonca: Sem nor Japonec SiOL.net Rjoju Kobajaši ni poseben le v tem, da je izvrsten skakalec in vnovični junak jubilejne 70. izvedbe prestižne novoletne turneje, temveč je njegova značilnost tudi, da se ima za novodobnega Japonca in se ne oklepa tradicionalnih načel, ki so značilne za prebivalce države vzhajajočega sonca.

