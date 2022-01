Stari Slovani zdaj tudi v stripu ... in na razstavi Primorske novice V Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma so sinoči odprli razstavo Pod svobodnim soncem z ilustracijami, ki jih je Damijan Stepančič ustvaril za strip po istoimenskem romanu Frana Saleškega Finžgarja. Razstava predstavlja tudi zgodovino nastanka in življenja romana, ki ga je za strip priredil Goran Vojnović.

Sorodno Oglasi Omenjeni Goran Vojnović

Uroš Grilc Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksander Čeferin

Tadej Pogačar

Milan Kučan

Luka Dončić