S klikom do termina na upravni enoti Dnevnik Na treh upravnih enotah – ljubljanski, logaški in litijski – je poleg telefonskega naročanja na termin za stranke zaživelo tudi spletno naročanje, ki naj bi ga do konca meseca razširili še na druge večje upravne enote. Stranke naj bi večino...

Sorodno













































































Oglasi Omenjeni Dnevnik

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksander Čeferin

Tadej Pogačar

Milan Kučan

Luka Dončić