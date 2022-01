Umrl sloviti hollywoodski režiser in igralec Peter Bogdanovich SiOL.net Sloviti hollywoodski režiser in igralec srbskega rodu Peter Bogdanovich je danes umrl na svojem domu v Los Angelesu. Kot so po poročanju tujih medijev sporočili svojci, je 82-letni Bogdanovich umrl naravne smrti.

