V Kočevju jeseni tudi srednješolski program računalniški tehnik Dnevnik Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje s prihodnjim šolskim letom uvajajo še deveti izobraževalni program, to je program računalniškega tehnika. Program je zaradi množične razširjenosti informacijskih tehnologij in velikih možnosti za zaposlitev še

Sorodno



































































Oglasi Omenjeni Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Anže Kopitar

Milan Kučan

Tadej Pogačar