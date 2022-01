Krško sodišče danes o začasni upravi GEN-I; Novšak si sicer želi čimprejšnje stabilne in dolgoročne Energetika.NET Generalni direktor GEN energije Martin Novšak je na včerajšnji predstavitvi lanskega poslovanja Skupine GEN in vizije za prihodnost izrazil upanje, da bo do imenovanja »fiksne, dolgoročne in stabilne« uprave GEN-I prišlo čim prej. Omenil je tudi, da je GEN energija prek GEN-EL konec lanskega leta posredno okrepila svoje lastništvo v GEN-I. Na Okrožnem sodišču v Krškem je medtem za danes razpisana obravnava za predlog imenovanja začasnega poslovodstva družbe GEN-I.

