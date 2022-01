Milan zopet tik za Interjem, remi Juventusa in Napolija 24ur.com Nogometaši v Italiji so igrali osiromašen 20. prvenstveni krog. Zaradi okužb v ekipah so morali preložiti štiri tekme, Empoli Petra Stojanovića in Lea Štulca je v gosteh pri Laziu igral 3:3, Spezia je proti Veroni izgubila z 1:2, Sampdoria pa z enakim izidom proti Cagliariju. V prvem derbiju je Milan na domačem terenu ugnal Romo s 3:1, zatem pa sta Juventus in Napoli remizirala (1:1). Milan je ta...

