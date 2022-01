Ob 6.43 je na Puhovi ulici na Ptuju prišlo do verižnega trčenja treh osebnih vozil. Gasilci PGD Ptuj so odklopili akumulatorja na vozilih, zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč ponesrečeni osebi do prihoda reševalcev ter pomoč policiji. Poškodovano osebo so reševalci NMP Ptuj prepeljali v Splošno bolnišnico Ptuj, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.