Hrvaška razstava Hundertwasserja in Hasegawe RTV Slovenija V muzeju v hrvaškem podravskem mestu Đurđevac aprila odpirajo razstavo Vzhod in Zahod (Orient & Okcident), na kateri bodo predstavili dela avstrijskega slikarja Friedensreicha Hundertwasserja in japonskega umetnika Shoichija Hasegawe.

