Mateja išče tudi pes, ki je policijo pred leti pripeljal do umorjene pevke 24ur.com Policija v Beogradu že več kot teden dni vse svoje napore usmerja v iskanje 27-letnega Mateja Periša iz Splita, ki je izginil brez sledu. Na delu so vse razpoložljive enote, potapljači pregledujejo Savo in Donavo, zaenkrat brez uspeha. Zaskrbljujoča je napoved slabega vremena, ki bi lahko ustavila iskanje. Na delu so tudi izurjeni policijski psi.

