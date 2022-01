Višje sodišče naj bi Petru Gaspetiju za uboje potrdilo kazen 30 let zapora RTV Slovenija Senat višjega sodišča v Ljubljani naj bi zavrnil pritožbi tožilstva in obrambe ter potrdil kazen 30 let zapora za Petra Gaspetija, ki ga je aprila lani ljubljansko okrožno sodišče spoznalo za krivega uboja treh sorodnikov v Škocjanu pri Domžalah.

