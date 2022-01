Lik Živine izbrisan iz zadnjega dela nadaljevanj Seksa v mestu 24ur.com Chris Noth, ki je v vlogi Carriejinega izbranca navduševal v seriji Seks v mestu, pojavil pa se je tudi v nadaljevanjih z naslovom And Just Like That ... , se na malih ekranih v vlogi Živine ne bo več pojavil. Izsek, v katerem bi ga v zadnji epizodi lahko znova videli, so ustvarjalci po obtožbah o spolnih napadih izbrisali.

