V Vipapu podpisali pogodbo za dobavo elektrike in s tem rešili težavo z njeno oskrbo Energetika.NET Papirnica Vipap Videm Krško, ki je v prisilni poravnavi in je po polletni zaustavitvi proizvodnje to 1. decembra lani znova zagnala, je podpisala pogodbo z dobaviteljem električne energije in s tem rešila problem z njeno dolgoročno oskrbo, je po poročanju rtvslo.si danes povedala predsednica Vipapove uprave Milena Resnik.

