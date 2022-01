Pod vplivom anticiklona in razmeroma hladnega severnega zraka bo danes in jutri prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 7 stopinj Celzija. Noč bo mrzla. Jutrišnje jutranje temperature bodo marsikje nekoliko nižje od današnjih. Živo srebro se bo približalo ničli tudi ob morju. Pihala bo povečini zmerna burja, ki bo povečevala občutek mraza. V nedeljo bo na vreme pri nas ...