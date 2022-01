Klara Lukan do sedmega mesta na prestižnem krosu Celje.info Klara Lukan med tekom na krosu za evropski naslov do 23 let v Dublinu (foto: peter Kastelic /AZS) Atletinja celjskega Kladivarja Klara Lukan je nastopila na prestižnem krosu 65° Campaccio-International Cross Country v italijanskem San Giogrgio su Legnanu, ki šteje za zlato serijo krosov Svetovne atletike. Lukan je v močni konkurenci afriških tekačic osvojila odlično sedmo mesto. Šesto mesto je izg ...

