Še ena OBETAVNA OKREPITEV! Nekdanji prvaki so k sebi zvabili tega nekdanjega upa Maribora! Ekipa Celjski nogometni prvoligaš Celje še naprej privablja mlade nogometaše. Kot so sporočili iz celjskega kolektiva, so danes podpisali profesionalno pogodbo s 17-letnim Ninom Milićem.



