Sinoči ob 22.15 je v Izoli izgubil ravnotežje in padel 53-letni voznik skiroja, državljan Avstrije. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,79 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so ga zato oglobili. Ker se je pri padcu poškodoval, so ga odpeljali v SB Izola.