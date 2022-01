Prejeli smo klic Topličana, ki se vsak dan vozi na delo v dolenjsko prestolnico in so ga zmotile talne označbe na odseku od Dolenjskih Toplic do Rumanje vasi. Na cestišču namreč ni več zarisane sredinske črte; ta je bila izbrisana, ampak le črti na njegovem robu. »To je zelo moteče in po moje prav nič ne prispeva k prometni varnosti,« je opozoril. Župan Občine Dolenjske Toplice Franci Vovk j ...