Minister Podgoršek predsedovanje Svetu EU na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ocenil kot Vlada RS Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je na spletni novinarski konferenci predstavil glavne aktivnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Kot ključne dosežke je izpostavil sprejetje zakonodajnih aktov skupne kmetijske politike, sprejetje sklepov sveta o novi Strategiji za gozdove in pogajanja o ribolovnih kvotah za leto 2022.

