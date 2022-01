V avstralski migracijski hotel spravili poleg Đokovića še češko teniško igralko Voračovo Lokalec.si Češki teniški igralki Renati Voračovi so ukinili avstralsko vizo in jo namestili v isti hotel kot Đokovića. Čehinja je že nastopila na turnirju v Melbournu, v četrtek pa naj bi jo pripadniki avstralskih mejnih organov odpeljali v hotel Park, povzema pisanje ABC-ja srbski portal N1. Mediji poročajo, da naj bi ji ukazali, da mora zapustiti državo, prav tako kot Đoković pa se lahko na to tudi ona pr ...

