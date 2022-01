Na CES 2022 so predstavili različne možnosti tehnologije SmartThings, hkrati pa so lansirali še nov Bespoke hladilnik s francoskimi vrati, kuhinjski paket, sesalnik Bespoke Jet ter pralni in sušilni stroj. Več CES 2022: Samsung pospešuje povezljivost s tehnologijo SmartThings, v kategoriji hladilnikov pa napoveduje prva francoska vrata in širi ponudbo izdelkov objavljeno na Računalniške novice. ...