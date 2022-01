Znani so kandidati za Fifinega NOGOMETAŠA LETA! To so TRIJE KANDIDATI! Zasluženo? Ekipa Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes razkrila seznam zadnjih treh kandidatov za najboljšega igralca v letu 2021. Za prestižno lovoriko, ki jo bodo podelili na gala prireditvi 17. januarja v Zürichu, se bodo potegovali Poljak Robert Lewandowski, Argentinec Lionel Messi in Egipčan Mohamed Salah.



