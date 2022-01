Piše: Sara Kovač (Nova24tv) “Poudarjam, da na Televiziji Slovenija ne ukinjamo komentatorjev v oddaji Studio City. Zaposlenim v informativnem programu Televizije Slovenija in urednikom sem danes predstavil predlog, da komentatorji, kot so Igor Vidmar, Matija Stepišnik, Antiša Korljan in drugi, še vedno ostanejo del oddaje Studio City, vendar ne le z dvominutnim, pač pa petminutnim komentarjem,” je ...